2023/01/20 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت النائبة نور نافع الجليحاوي، عن مخالفات وعمليات تلاعب بتحويل العقود...

ظهرت المقالة جامعة القادسية تتحايل على التعيينات بأرقام وظيفية فضائية أولاً على المسلة.

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