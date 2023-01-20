الحكومة تقرر إقامة حفل شعبي للمنتخب الوطني وسط بغداد مساء اليوم

2023/01/20 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة، إقامة حفل شعبي للمنتخب الوطني وسط بغداد مساء اليوم.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر في تغريدة إن “الحفل الشعبي لأبطال المنتخب سيقام اليوم في ساحة الاحتفالاتالساعة السادسة مساء”.

‏وأضاف “بإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى الساحة”.

‏وتابع “مبارك للعراق الفرحة، وشكرا لكل من أسهم في هذه الصورة البهية للبصرة ولعراقنا الحبيب”.

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