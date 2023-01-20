سعر صرف الدولار في العراق

2023/01/20 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ أسعار بيع الدولار 160200 دينار لكل 100 دولار.

ـ أسعار شراء الدولار 160000 دينار لكل 100 دولار.

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