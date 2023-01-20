2023/01/20 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ادعى ناشروه أنه يظهر شابا عراقيا يتقدم لخطوبة حبيبته خلال إحدى مباريات دوري "خليجي 25" المقام في البصرة بالعراق، إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو في الحقيقة ملتقط في ملعب نادي غلطة سراي التركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض زواج في نهائي "خليجي 25".. حقيقة الفيديو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض زواج في نهائي "خليجي 25".. حقيقة الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).