ضباب واستقرار بدرجات الحرارة.. إيضاح مفصّل بحالة الطقس للأيام المقبلة

2023/01/20 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكيل ضباب واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

تحرير: ر.ع

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