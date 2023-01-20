2023/01/20 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت "لينكد إن" تقريرا بعنوان "وظائف في ارتفاع" لعام 2023، الذي يفحص بيانات موقع "لينكد إن" لحساب المسميات الوظيفية التي تشهد أعلى معدلات النمو من يناير 2018 حتى يوليو 2022 في دول عبر الأميركتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والإمارات ومصر.. هذه الوظائف الأكثر طلبًا في 2023) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والإمارات ومصر.. هذه الوظائف الأكثر طلبًا في 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).