اعتقال أكثر من 60 شخصاً لإطلاقهم النار بعد انتهاء مباراة كأس الخليج

2023/01/20 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 65 متهماً قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مباراة كأس الخليج.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي وجهت الجهات الأمنية وغيرها نداءات تؤكد على الاحتفال بطريقة حضارية بعيداً عن لغة الهمجية واستخدام العيارات النارية، أصر البعض على الاحتفال بطريقة غير قانونية، مما أدى الى إصابة 24 مواطناً في العاصمة بغداد و39 آخرين في باقي محافظات البلاد".

وأضافت أنه "مع تحذير الأجهزة الأمنية في أكثر من مناسبة من خطورة هذا التصرف المدان، شرعت بإجراءات امنية وألقت القبض على 27 متهماً في بغداد و38 آخرين في باقي المحافظات".

وأشارت الى أنه "سيتم تقديم هؤلاء الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.



وتدعو وزارة الداخلية المواطنين الكرام الى الإبلاغ عن الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية بعد انتهاء مبارة كأس خليجي 25 وتوثيق هذا الأمر".

تحرير: أ.ق

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