حصيلة احتفالات التتويج الخليجي: إصابة 63 شخصا بإطلاقات نارية واعتقال 65 متهما

2023/01/20 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، القبض على ٦٥متهماً قاموا بإطلاق النار بعد انتهاء مباراة كأس الخليج العربي، فيما اشارت الى إصابة 63 شخصا بإطلاقات نارية في عموم العراق.

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