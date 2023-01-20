الكهرباء: الوزير في ايران من اجل زيادة اطلاق كميات الغاز

2023/01/20 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، أن وزيرها زياد فاضل، يزور ايران من اجل زيادة اطلاق الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، إن "هناك زيارة حالية لوزير الكهرباء زياد فاضل إلى إيران لزيادة إطلاق الغاز من أجل تشغيل محطات إنتاج الكهرباء".

وأضاف أن المذكرة التي وقعها السوداني في برلين مع شركة سيمنس ستضيف للمنظومة الوطنية 6 آلاف ميغاواط؛ بما سيؤدي إلى زيادة ساعات التيار الكهربائي.

وأكد العبادي أن المذكرة تعالج مشاكل النقل والتوزيع في المنظومة، وإنشاء محطات تحويلية وخطوط ناقلة للطاقة، لافتا إلى أن حجم الطلب المحلي على الطاقة يبلغ الآن 34 ألف ميغاوات، في الوقت الذي تنتج فيه البلاد حاليا أقل من 20 ألف ميغاوات بسبب انحسار إطلاق الغاز المستورد.

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