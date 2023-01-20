عمليات بغداد تكشف خطة تأمين حفل استقبال المنتخب العراقي بعد تتويجه بطلاً لكأس الخليج

2023/01/20 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن خطة تأمين حفل استقبال المنتخب العراقي بعد تتويجه بطلاً لكأس الخليج، فيما كشفت عن تسجيل 35 إصابة بالرصاص العشوائي واعتقال أكثر من 20 شخصاً من مطلقي العيارات النارية خلال احتفالات أمس.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الاحتفالية بفوز المنتخب العراقي، ستؤمن من قبل الفرقة الخاصة باعتبارها ستكون في ساحة الاحتفالات ضمن القيادة”.

وأضاف أن “قيادة عمليات بغداد ستقوم بتأمين طريق دخول المواطنين من ساحة الفارس العربي على شارع الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، وهذا الطريق سيقطع وسيسمح لدخول المواطنين راجلاً، وستكون هناك عدة فلاتر للتفتيش”.

ولفت إلى أن “فلاتر تفتيش أيضاً ستكون من قبل الفرقة الخاصة قبل الدخول إلى ساحة الاحتفالات”، مشيراً إلى أن “هناك خطة لمسك مناطق إطلاق النيران غير المباشرة، وتأمين الحماية للمنطقة الخضراء من الخارج”.

ونوه إلى أن “بقية المناطق والشوارع ستكون مفتوحة، وشارع الزيتون سيكون مغلقاً فقط”.

وأشار إلى أنه “تم الإيعاز للسيطرات في مداخل بغداد لإجراء التفتيش على الجماهير القادمة من المحافظات للاحتفال في ساحة الاحتفالات”، مؤكداً أن “قيادة عمليات بغداد باشرت بالإجراءات منذ الصباح، وسيتم تنفيذ الخطة الساعة 12 من ظهر اليوم”.

وتابع أن “الخروقات التي حصلت والمتعلقة بإطلاق العيارات النارية قليلة مقارنة في المرات السابقة، وتم تسجيل 20 إصابة في الرصافة، و15 إصابة في الكرخ”، لافتاً إلى أن “قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على أكثر من 20 شخصاً من مطلقي العيارات النارية، وتم تسليمهم إلى الشرطة، وستتم إحالتهم إلى القضاء وفق القانون”.

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