سلوفينيا تطلب من العراق دعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن للدورة القادمة

2023/01/20 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت سلوفينيا، اليوم الجمعة، من العراق دعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن للدورة القادمة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزيرة خارجيَّة سلوفينيا تانيا فاجون، على هامش أعمال مُنتدى دافوس، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة والقضايا الدوليَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المشترك”.

وأكَّد الوزير أنَّ “العراق وبعد هزيمة داعش يتمتع بوضع أمنيّ جيد، وأنَّه دولة مُهمة بالمنطقة، وأنَّ إستقراره ينعكس على إستقرار المنطقة برمتها”.

وأضاف أنَّ “العراق يقوم بتقريب وجهات النظر بين دول الجوار العراقيّ، وتجلّى ذلك في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسختَيه في بغداد وعمّان”.

من جانبها، أكدت فاجون أن بلادها “تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع دول الجوار في منطقة البلقان، وأعربت عن تطلع بلادها إلى الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسيَّة”.

وأوضحت أنَّ “سلوفينيا تسعى للترشُّح لعضوية مجلس الأمن للدورة القادمة 24- 25 عن أوروبا الشرقيَّة”، معبرة عن تطلُّعها “للحصول على دعم العراق لهذا الترشُّح”.

وأشارت إلى أنَّ بلادها “تُشارك في فرق تدريب القوات العراقيَّة وفرق إزالة الألغام”.

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