السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن تقود العالم إلى سيناريو كارثي

2023/01/20 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي

أنطونوف، الجمعة، إن روسيا حذرت

الولايات المتحدة باستمرار من أن نهجها

يقود العالم إلى سيناريو كارثي.

وأوضح السفير الروسي في تصريح صحفي: "لقد

حذرنا واشنطن باستمرار

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