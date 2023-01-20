إطلاق سراح أحد أشهر الأطباء في ديالى بعد أسبوع من اختطافه

2023/01/20 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإطلاق سراح

أحد أشهر الأطباء في ديالى بعد أسبوع من

اختطافه.

وقال المصدر ، إنه"تم إطلاق سراح طبيب

النسائية علي الحسيني فجر اليوم، بعد

أسبوع من اختطافه في بعقوبة".

وأضاف، أن"ملاب

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