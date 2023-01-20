2023/01/20 | 13:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي مقطوع الساق يحتفل بفوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _HdaJJPDIws
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي مقطوع الساق يحتفل بفوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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