شاهد بالفيديو.. شاب عراقي مقطوع الساق يحتفل بفوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25

2023/01/20 | 13:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _HdaJJPDIws

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