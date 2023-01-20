"جريمة بورسعيد".. المتهم يعترف بتفاصيل جديدة

2023/01/20 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في القضية التي تنحى عنها محامي المتهم لـ"بشاعتها"، والتي باتت تعرف إعلاميا في مصر بـ"قضية قاتلة بورسعيد"، أكد الطفل الذي شارك في ارتكاب الجريمة أن عشيقته قد ضربت والدتها بالشاكوش (مطرقة) مرتين، وفقا لما ذكر موقع "صدى البلد" المحلي.

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