2023/01/20 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قلل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد...

ظهرت المقالة بايدن يعلق على الضجة التي أثارتها أزمة الوثائق السرية..



لست نادما أولاً على المسلة.

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