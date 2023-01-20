وول ستريت: انخفاض الدينار العراقي سببه سياسة أمريكية للجم استيلاء غير قانوني لمصارف عراقية على الدولار

2023/01/20 | 13:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة:افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين أميركيين أن انخفاض قيمة...

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