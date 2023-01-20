2023/01/20 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تباطأ الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على الرغبة في المخاطرة ، في حين تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان (BOJ) سوف يبتعد في النهاية عن سياسته شديدة السهولة.مؤشر الدولار ، الذي يقيس الولايات المتحدة.العملة مقابل ستة أقران […]

ظهرت المقالة عالميا..



الدولار قرب أدنى مستوى في 7 أشهر أولاً على ايرث نيوز.

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