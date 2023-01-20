2023/01/20 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد مجلس الشيوخ المصري لمناقشة حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام.وجاءت تحركات مجلس الشيوخ المصري لحظر التطبيق الشهير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب “البلطجة”..



تحركات في دولة عربية لحظر تطبيق “تيك توك” المركز الخبري الوطني.

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