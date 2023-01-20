بورصة العراق ترتفع وتتداول 25 مليار سهم

2023/01/20 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ 2023 خمس جلسات تداول، شهدت تداول أكثر من 25 مليار سهم.

وذكر بيان للسوق أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (25) مليار سهم، بقيمة أكثر من (26) مليار دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(597.27) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (606.56) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (1.53%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

ونفذت خلال الأسبوع "أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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