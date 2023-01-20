أمريكا تبلغ حد سقف الدين وتنتظر معركة

2023/01/20 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذي حدده الكونغرس، الخميس، مما أجبر وزارة الخزانة على البدء في اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثي عن السداد.

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