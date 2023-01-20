الحكيم يدعو إلى الحد من تهريب الأموال: أدى لإضطراب سعر الدولار - عاجل

2023/01/20 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

دعا رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الى الحد من تهريب الأموال العراقية والذي أدى لإضطراب سعر صرف الدولار .

وقال السيد الحكيم في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لشهيد المحراب في محافظة النجف وحضرتها (بغداد اليوم): إنه "لابد من تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد، والحد من عمليات تهريب الأموال وما يستتبعها من عدم استقرار العملة العراقية تجاه الدولار".

كما طالب زعيم تيار الحكمة "بالكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من ذلك"، مبينا انه "لا أحد فوق القانون ولا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن".

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