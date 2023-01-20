ألسنة النيران تلتهم

2023/01/20 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، باحتراق بناية تجارية تضم مقهى وأسواقاً وسط محافظة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الحريق اندلع ظهر اليوم في بناية كوفي "آكو بارك"، والماركت الذي تحته".

واضاف أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي تسبب بأضرار مادية جسيمة في البناية وممتلكات المكانين دون وجود اضرار بشرية تذكر".

واشار الى أن "فرق الإنقاذ وصلت لمكان الحادث وباشرت باخماد الحريق وسيتم الشروع بالتحقيق من قبل مديرية الدفاع المدني بعد الانتهاء من عملية الإخماد".

تحرير: أ.ق

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