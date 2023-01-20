إحصائية إطلاق النار باحتفالات التتويج: إصابة 63 شخصا واعتقال 65 متهما

2023/01/20 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على

٦٥ متهماً قاموا بإطلاق النار بعد

انتهاء المباراة النهائية لخليجي25.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه"في

الوقت الذي وجهت الجهات الأمنية وغيرها

نداءات تؤكد على الاحت

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