التربية تعلن إضافة مادة جديدة في العام المقبل وتحدّد المراحل المشمولة

2023/01/20 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنوات اللاحقة ستشهد تضمين المادة في المناهج الدراسية لجميع المراحل.

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