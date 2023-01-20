2023/01/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة أمريكية عسكرية في منطقة

التنف جنوبي سوريا، إلى استهداف

بطائرات مسيرة مجهولة الهوية.

وذكرت مصادر اعلامية، أن 5 طائرات مسيرة

استهدفت صباح الجمعة قاعدة للقوات

الأمريكية في منطقة التنف.

وأوض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات مسيرة مجهولة تستهدف قاعدة أمريكية على الحدود بين سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).