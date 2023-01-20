اسعار النفط ترتفع وبرنت يقترب من الـ87 دولار

2023/01/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط يوم الجمعة وسط تفاؤل

بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك

المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد

النقدي، مما يعزز الاقتصاد ويدعم الطلب

على الوقود.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش،

ارتف

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