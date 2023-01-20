2023/01/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الصين إن الأسوأ قد انتهى في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: «كوفيد» يبلغ ذروته وسط موسم العطلات والسفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
معركتها ضد «كوفيد-19»، قبيل ما يُتوقع
أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً
منذ سنوات، اليوم الجمعة، في حركة تنقل
كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى
في عدد الإصابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: «كوفيد» يبلغ ذروته وسط موسم العطلات والسفر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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