الصين: «كوفيد» يبلغ ذروته وسط موسم العطلات والسفر

2023/01/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الصين إن الأسوأ قد انتهى في

معركتها ضد «كوفيد-19»، قبيل ما يُتوقع

أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاماً

منذ سنوات، اليوم الجمعة، في حركة تنقل

كبيرة للناس تغذي المخاوف من زيادة أخرى

في عدد الإصابات

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