الإعلام والاتصالات تحصي عدد المكالمات الهاتفية في ختام خليجي 25

2023/01/20 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحصت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عدد المكالمات الهاتفية في ختام خليجي 25 المقام في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي للهيئة، أن "ختامي خليجي25 استهلك 28 تيرا بايت من البيانات، وأكثر من ستة ملايين ونصف المليون مكالمة، فضلا عن تسجيل 238 ألف مشترك من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في المدينة الرياضية ومحيطها"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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