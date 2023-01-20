قراءة في خليجي 25..

2023/01/20 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة "ذا ناشيونال" الدولية، اليوم الجمعة، مجموعة من ردود الفعل والاراء من القراء والمتابعين حول نجاح بطولة خليجي 25 في العراق، مؤكدةً ان البلاد لا تحتاج الى أموال الدولار لاعادة بناء حضارتها.

وأكدت الشبكة عبر تقرير لها ترجمته (بغداد اليوم)، أن "ردود فعل القراء واستطلاع الرأي حول نجاح بطولة خليجي 25، اظهر تفاؤلا كبيرا بمستقبل افضل للبلد وصفته بــ "الامل الجديد للعراق"، مشددة على ان "البلاد تتحرك بخطى ثابتة نحو مزيد من السلام، الاستقرار، الرفاهية والتنمية الاجتماعية، السياسية، والقضائية".

وتابعت الشبكة أن "العراق كان مركز الحضارة الإسلامية والان قادر على استنساخ تلك التجربة مرة أخرى"، موضحةً نقلا عن قرائها، أن "الدرس الرئيسي الذي يمكن للعراق تعلمه، بان البترول والدولار ليس الأساس لبناء الحضارة"، مشددين على أن "العراق فعلها سابقا، وقادر على فعلها الان أيضا"، على حد تعبيرهم.

ويوم أمس الخميس، أنهى المنتخب العراقي، المباراة النهائية، بالفوز على نظيره العماني بـ3 أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب بطل الخليج، في النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج، وذلك بعد 35 عامًا على آخر لقب حققه العراق، وسط اشادات عربية ودولية بالكرنفال الكبير الذي احتضنته مدينة السياب جنوبي العراق.

تحرير: أ.ق

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