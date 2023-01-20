الشباب والرياضة توجه دعوة بشأن حفل استقبال وفد المنتخب الوطني

2023/01/20 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الشباب والرياضة، الجمهور الرياضي ووسائل الإعلام للمشاركة بحفل استقبال وفد المنتخب الوطني، عصر اليوم الجمعة، في مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ندعو جمهورنا الرياضي العزيز ووسائل الاعلام كافة التواجد لأستقبال وفد المنتخب الوطني، في مطار بغداد الدولي، إذ سيكون موعد وصوله في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة".

وتابع، أنه "سيتم بعدها التوجه إلى ساحة الاحتفالات المركزية ، للاحتفاء بالمنتخب من قبل الجمهور الرياضي، بعد تتويجه بلقب خليجي 25، الذي غاب عن خزائن العراق من 35 عاما،بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اسود الرافدين في البطولة، والتي كسب من خلالها العراق التتويج باللقب الغالي الى جانب النجاح الباهر بالتنظيم الذي نال إعجاب الجميع".

واوضح، أن "الدعوة عامة لجميع الجماهير للتواجد بحفل الاستقبال".

وصباح اليوم، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه أسود الرافدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، أسود الرافدين، بفوزهم ببطولة كأس خليجي 25، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بإقامة حفل شعبي يليق بهذا الإنجاز الرياضي الكروي".

وأضاف أن "هذا الحفل سيقام في ساحة الاحتفالات الكبرى، حيث سيصل وفد المنتخب الوطني إلى مطار بغداد قادماً من بصرة العطاء الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم الجمعة، وبإمكان المواطنين استقبالهم والاحتفال بهم على طريق المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات التي سيتوجه لها أبطالنا البواسل المتوّجين باللقب الخليجي، بعدما قدموا أداءً بطولياً مثّلوا به بلدنا العزيز خير وأفضل تمثيل".

وتابع :"مبارك للعراق وشعبه شكراً لمن أسهم في إنجاح هذه البطولة".

هذا وتوج منتخبنا الوطني العراقي، مساء امس الخميس، بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نظيره العماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد لجوء الفريقين للأشواط الإضافية.

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