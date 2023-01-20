2023/01/20 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت وزارة التخطيط، الجمعة، عن إجراءات حكومية لمعالجة آثار التضخم في...

ظهرت المقالة التضخم السنوي للعراق يرتفع إلى 7% والتخطيط ترجع الصعود الى سعر الصرف أولاً على المسلة.

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