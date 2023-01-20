رئيس الوزراء الياباني يأمر بخفض تصنيف كورونا

2023/01/20 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، إنه وجه خبراء وزارة الصحة لتعزيز المناقشات حول خفض محتمل للوضع القانوني لفيروس كورونا إلى نفس مستوى الإنفلونزا الموسمية، بحلول هذا الربيع.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كورونا يصنف حالياً في اليابان على أنه مرض من الفئة الثانية، وهو نفس حالة مرض السل وإنفلونزا الطيور، ويخضع لتدابير واسعة النطاق، بما في ذلك القيود المفروضة على تحركات الأشخاص المصابين والمخالطين لهم.

كما قال كيشيدا للصحافيين إن إدارته ستراجع القواعد الخاصة باستخدام الكمامات وغيرها من الإجراءات لمنع انتشار كورونا، موضحاً أن حكومته تعتزم مواصلة برنامج التطعيم حتى بعد خفض تصنيف المرض.

ويمكن لحكومة كيشيدا، من خلال خفض تصنيف كورونا إلى الفئة الخامسة بموجب قانون الأمراض المعدية، تخفيف القيود، وتقليل الدعم الطبي للمرضى.

وكانت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة قد حثت الحكومة الأسبوع الماضي على اتباع نهج “تدريجي” لخفض مستوى تصنيف كورونا، في حين يجري الإبقاء على إجراءات فيروس كورونا لضمان الرعاية الطبية الكافية.

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