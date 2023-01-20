2023/01/20 | 15:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: stbVI6g8t-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقة الميلاتونين والكورتزول بمشاكل النوم وتأثيرهما على السلوك الغذائي ومقاومة الأنسولين … نفانيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاقة الميلاتونين والكورتزول بمشاكل النوم وتأثيرهما على السلوك الغذائي ومقاومة الأنسولين … نفانيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).