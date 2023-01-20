2023/01/20 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت الشرطة الصينية موظفة أقدمت قبل نحو 25 عاما، على سرقة أكثر من نصف مليون دولار من بنك كانت تعمل به، ثم أجرت جراحة تجميلية لتغير مظهرها، كما غيرت اسمها وهربت إلى مدينة أخرى.ونشرت الشرطة الصينية مطلع هذا الأسبوع، تفاصيل جريمة الموظفة تشن ييل، واعترافاتها بعد القبض عليها.وذكرت الشرطة في بيان […]

ظهرت المقالة بعد 25 عاما..



الشرطة الصينية تقبض على موظفة بنك سرقته وغيرت شكلها وجمعت بين زوجين أولاً على ايرث نيوز.

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