2023/01/20 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لتسهيل حركة السير أثناء حفل استقبال المنتخب العراقي.وذكرت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “حسب توجيهات رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعلن خطتها لتسهيل حركة السير أثناء الاحتفاء بالمنتخب الوطني ببغداد المركز الخبري الوطني.

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