الاتصالات: أكثر من 6 ملايين مكالمة في ختامي خليجي 25

2023/01/20 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من ستة ملايين مكالمة في ختامي خليجي 25.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “ختامي خليجي 25 استهلك 28 […]

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