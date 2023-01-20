2023/01/20 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن الجيش الأمريكي التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف مواقع التحالف الدولي...

ظهرت المقالة طائرات مسيرة تستهدف قاعدة أمريكية عند الحدود السورية العراقية أولاً على المسلة.

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