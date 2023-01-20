الصدر يجري اتصالا هاتفياً بلاعبي المنتخب الوطني لتهنئتهم بلقب خليجي 25

2023/01/20 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالاً هاتفيًا اليوم 20 كانون الثاني 2023 مع لاعبي المنتخب الوطني العراقي وكذلك مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائبه الكابتن يونس محمود ومحافظ البصرة أسعد العيداني.وتقدّم الصدر من خلال الاتصال، بحسب بيان صحفي لمكتبه “بالتهنئة والتبريك بفوز المنتخب العراقي لكرة القدم بكأس (الخليج العربي) في دورته الخامسة والعشرين التي أقيمت في العراق.



وتقدم بالشكر للجهود المبذولة لإنجاح هذا العرس الكروي”.

واضاف البيان “كما توجّه من خلالهم بالشكر والثناء لأهالي محافظة البصرة الفيحاء على حفاوة الضيافة والاستقبال للضيوف الكرام الذي حلوا في أرض البصرة”.

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