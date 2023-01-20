سيلينا جوميز تبدد شائعات الحب: “لست مرتبطة”

2023/01/20 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز الجدل والشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وجود قصة حب تجمعها بالمطرب “درو تاجارت”.وتصاعدت هذه الشائعات بعدما انتشرت صور للثنائي يلعب البولينج معاً في نيويورك، الأحد الماضي.لكن جوميز نفت ذلك بشكل قاطع، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع إنستغرام، وعلقت قائلة “أحب البقاء […]

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