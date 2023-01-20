خارج سياق العصر

2023/01/20 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتغير الواقع وتتغير معطياته ومع ذلك تظل بعض المفاهيم والتصورات عالقة في فضاء التداول.أحد الأمثلة على ذلك هو الحديث الذي لا ينقطع عن النظام الدولي الجديد والرغبة الجامحة نحو نظام متعدد الأقطاب.

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