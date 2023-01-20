الإعلام والاتصالات: تسجيل أكثر من 6 ملايين مكالمة في ختام خليجي 25

2023/01/20 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة، تسجيل أكثر من ستة ملايين مكالمة في ختام خليجي 25.

وذكر بيان للهيئة، أن "ختامي خليجي 25 استهلك 28 تيرا بايت من البيانات، وأكثر من ستة ملايين ونصف المليون مكالمة، فضلاً عن تسجيل 238 ألف مشترك من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في المدينة الرياضية ومحيطها".

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