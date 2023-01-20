2023/01/20 | 17:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tAMtvtu8WJU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخياط: كرة القدم كشفت زيف السياسيين وتمسك الشعب بالوحدة الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخياط: كرة القدم كشفت زيف السياسيين وتمسك الشعب بالوحدة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).