2023/01/20 | 17:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vKI3xQLRKas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء تجمع الجماهير لاستقبال أسود الرافدين في ساحة عباس بن فرناس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بدء تجمع الجماهير لاستقبال أسود الرافدين في ساحة عباس بن فرناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).