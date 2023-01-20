2023/01/20 | 17:31 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاناً.. وزير النقل يوجه بنقل الجماهير الرياضية إلى ساحة الاحتفالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/20 | 17:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجاناً.. وزير النقل يوجه بنقل الجماهير الرياضية إلى ساحة الاحتفالات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجاناً.. وزير النقل يوجه بنقل الجماهير الرياضية إلى ساحة الاحتفالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).