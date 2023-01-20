مكتب السوداني يوجز أهم الاستعدادات للحفل المركزي بلقب خليجي 25

2023/01/20 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم الزبيدي، اليوم الجمعة، آلية الاستعدادات والتحضيرات للاحتفال المركزي بفوز المنتخب العراقي بلقب بطولة خليجي 25.

وقال الزبيدي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، انه تم اغلاق شارع الزيتون القادم باتجاه ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء وتخصيصه لدخول الجماهير راجلة، اما العجلات فلا تدخل الى المنطقة الخضراء".

وأوضح أنه تم تجهيز اكثر من 40 سيارة اسعاف بالتنسيق مع وزارة الصحة، و10 سيارات اطفاء بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، كاجراءات احترازية.

وبين ان "العوائل بدأت تتوافد وحجز اماكنها ومقاعدها في منصات المشاهدة، اما عند امتلائها فان الاعداد الاخرى من الجماهير سيكونون في وسط الساحة التي اخليت تماما لاستقبالهم.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باقامة احتفال مركزي في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، فيما تم توجيه دعوة عامة لكافة الجماهير لاستقبال وفد المنتخب العراقي في مطار بغداد، والانتقال للاحتفال المركزي في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساء.

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