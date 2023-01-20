2023/01/20 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3KFe9rMDOBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستنهي الامطار الساقطة مؤخراً على العراق ازمة الجفاف؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستنهي الامطار الساقطة مؤخراً على العراق ازمة الجفاف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).