2023/01/20 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: vKI3xQLRKas
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدء تجمع الجماهير لاستقبال أسود الرافدين في ساحة الاحتفالات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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