زيارة عبد اللهيان

2023/01/20 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق ومن ثم أنقرة خلال الأيام الماضية "اعتيادية" بالنسبة للكثير من المراقبين، كونها "مفاجئة" وتزامنت مع المضي بمحطات التقارب بين تركيا والنظام السوري برعاية موسكو، وبينما أكد المسؤول على دور بلاده في أي "حل سوري"، كان لافتا تركيزه على "أستانة"، ونية طهران تحديث صيغة هذا المسار السوري الأطول.

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