منظمات و شخصيات ايزيدية يشيدون بأعتراف البرلمان الالماني بالابادة الايزيدية

2023/01/20 | 18:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال منظمات و جمعيات ايزيدية اعربت عن سعادتها بطرح مسودة مشروع قانون الاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية الذي اعترف به البرلمان الالماني يوم امس الخميس الموافق 19/1/2023 و اعتبروه خطوة تاريخية نحو مستقبل افضل للشعب الايزيدي و للجالية الايزيدية المقيمة في المانيا التي تتجاوز ال100 الف فرد ايزيدي ..مسودة القانون التي تضمنت …

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